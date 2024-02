Seleção Brasileira de Basquete realiza reconhecimento de quadra no Mangueirinho

A Seleção Brasileira de Basquete Feminino esteve nesta terça-feira, 6, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho) – onde o Brasil é sede oficial das disputas do pré-olímpico, para seu primeiro treino oficial. A equipe brasileira entrará em quadra contra Austrália, Sérvia e Alemanha, na busca para obter uma das três vagas disponíveis para as olimpíadas de Paris. Esta é a primeira vez que o Brasil é sede do evento, que neste ano será realizado de 08 a 11 na capital paraense.

O governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, acompanhou o treino da equipe brasileira e também aproveitou para reforçar o apoio do Governo para a realização do pré-olímpico e na torcida para a conquista da seleção brasileira nas olimpíadas de 2024.

“Estamos nos consolidando na agenda de grandes eventos, sejam eventos de conferências, globais, de temas correlacionados a Amazônia, mas também, eventos esportivos para fortalecer a economia do nosso Estado. Claro, otimizando os espaços públicos existentes no Pará. Eu festejo que nós possamos, pela primeira vez, estar recebendo o Pré-Olímpico de Basquete Feminino em nosso estado. E é a primeira vez que o Brasil sedia um pré-olímpico, o que demonstra a importância desse momento. E agora é convidar a população pra estar presente”, disse o governador.

Usina da Paz – O chefe do Executivo Estadual anunciou ainda a distribuição de 7 mil ingressos aos alunos das UsiPaz, para a partida de estreia da Seleção que acontece nesta quinta-feira (8), às 20h, no Mangueirinho.

“A confederação está doando sete mil ingressos para que a gente possa lotar esse Manguerinho. Cada Usina terá mil ingressos. Portanto, corre! Quem chegar primeiro vai receber o seu ingresso, além, claro, dos programas sociais. É o Brasil pré-olímpico, as meninas prestigiando o nosso estado, e chegou a hora da nossa torcida lotar o manguerinho. Vem com a gente! É o Brasil rumo a Paris, saindo aqui de Belém”, enfatizou.

Treino – Sob o comando de José Alvez Neto, as atletas do basquete fizeram nesta terça-feira (6) o treino de reconhecimento do ginásio, que foi reformado para receber o evento internacional da modalidade. A quadra do Mangueirinho ganhou piso novo, com sistema de amortecimento avançado para proporcionar o máximo de performance, conforto e segurança ao atleta. Além de pintura em toda a área interna, melhoria no sistema de refrigeração, revisão das instalações elétricas e na rede de conexão de internet.

“Estou com a expectativa muito grande de poder disputar o pré-olímpico no Brasil e mais ainda por estar aqui no Pará. Estivemos no domingo, no Mangueirão, e senti um pouco da paixão que o paraense tem pelo futebol. Espero ver esse ginásio lotado de gente torcendo, que está muito lindo”, afirmou a armadora da seleção, Débora Costa.

A primeira das três rodadas do pré-olímpico acontece na quinta-feira, 8 de fevereiro, a partir das 17h. A segunda e a terceira rodada acontecem no sábado e domingo, dias 10 e 11, sempre no mesmo horário.

Os torcedores que desejam acompanhar os jogos do Pré-Olímpico e torcer para a seleção brasileira de Basquete Feminino 2024, nas arquibancadas do Mangueirinho, podem adquirir os ingressos on-line na plataforma Ingresso S.A. ou presencialmente nas Lojas Lobo. O valor é R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), além das taxas inclusas na compra on-line. Mais informações estão disponíveis no site da Confederação Brasileira de Basquete.

Programação:

Quinta-feira, 8 de fevereiro

17:00 – Alemanha x Sérvia

20:00 – Brasil x Austrália

Sábado, 10 de fevereiro

17:00 – Austrália x Alemanha

20:00 – Sérvia x Brasil

Domingo, 11 de fevereiro

17:00 – Sérvia x Austrália

20:00 – Brasil x Alemanha

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará