Seleção Brasileira entra no Mangueirão pela quinta vez na hitória do Estádio Olímpico do Pará

O Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgard Proença, o Mangueirão, receberá amanhã, sexta-feira, 08, a Seleção Brasileira de Futebol Profissional pela quinta vez, agora, contra a Bolívia, em partida válida pelas eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe Canarinho já jogou no gramado do estádio paraense quatro vezes.



Nos quatro confrontos anteriores, o Brasil acumula um histórico positivo de três vitórias e um empate, com sete gols marcados e nenhum gol sofrido.

CONFRONTOS

Assim, em 1990, o técnico Paulo Roberto Falcão liderou a equipe após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo na Itália, em um frustrante empate sem gols contra o Chile.

Sete anos mais tarde, em 1997, a equipe Seleão Brasileira, então sob o comando técnico de Zagallo, triunfou sobre o Marrocos por 2 a 0, com dois gols de Denílson, em um amistoso.

A maior goleada da Seleção Canarinho em Belém veio em 2005, na última partida das Eliminatórias para a Copa de 2006. Vindo da conquista da Copa das Confederações na Alemanha, o Brasil derrotou a Venezuela por 3 a 0, com gols de Adriano, Ronaldo e Roberto Carlos.

CLÁSSICO

Finalmente, em 2011, o Brasil celebrou a conquista do título do Superclássico das Américas, comandado por Neymar, Lucas e Ronaldinho. Os dois primeiros marcaram os gols da vitória contra a Argentina. Na ocasião, apenas jogadores que jogavam em solo brasileiro ou argentino podiam ser convocados.

Esse contra a Bolívia, amanhã, no estádio olímpico do Pará, vai ser 5ª partida da Seleção Brasileira de futebol em Belém do Pará.

COBERTURA

Com 40 anos de atuação em coberturas esportivas, culturais, religiosas, tipo o Círio, Polícia, Cidades, Política e tantas outras situação, o jornalista Ray Nonato, da equipe de A PROVÍNCIA DO PARÁ, fala da importância de uma cobertura dessa envergadura para o jornalismo paraense.

"Somos todos profissionais de imprensa, fazemos o nosso trabalho, cada um com sua característica, mas, no final, é o jornalismo brasileiro que ganha em função da variedade linguística e de estilos. No entanto, há de se ressaltar que, no final, todos narram a mesma situação, com os mesmos detalhes dos lances, em estilos diferentes e padrão jornalístico 100% brasileiro", disse o profissional que integra os quadros da Ray Nonato/@agencia. imagens2.8, Ronabar Comunicação e jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

