Seleção Brasileira estreia hoje no Pré-Olímpico de Basquete Feminino 

Começa nesta quinta-feira (8) o Pré-Olímpico de Basquete Feminino, evento inédito no Brasil e que será realizado na Amazônia, em Belém. Com ingressos esgotados, a Seleção Brasileira enfrenta a Austrália, às 20h (horário de Brasília), na quadra da Arena Guilherme Paraense. O espaço foi totalmente reformado na área interna pelo Governo do Estado, para receber o evento mundial, com uma quadra que atende aos padrões da Federação Internacional de Basquete (Fiba) e garante mais qualidade ao equipamento esportivo, por ter um sistema de amortecimento que garante maior performance e conforto ao atleta. Além disso, a arena também recebeu nova pintura e melhorias no sistema elétrico e de refrigeração.

“A expectativa é a melhor possível, hoje podemos afirmar que o Estado do Pará está preparado para receber os mais diversos eventos esportivos sejam eles nacionais ou mundiais, como agora, onde a população paraense terá o privilégio de assistir mais um campeonato mundial, dessa vez é o Pré-Olímpico de Basquete Feminino e tenho certeza de que mais uma vez a nossa torcida vai mostrar a força do povo paraense, no apoio às meninas do Brasil. Será uma festa muito bonita”, afirma o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

Os torcedores paraenses já vivem desde cedo a expectativa pela estreia da Seleção Brasileira e garantem que as atletas do time verde e amarelo terão todo o apoio para conquistarem uma vaga nas Olimpíadas de Paris. “É muito gratificante ter a oportunidade de usufruir desses espaços aqui no nosso Estado. Desde que o Mangueirão inaugurou eu já fui em vários jogos com a minha família, inclusive no Jogo do Brasil, e agora temos a oportunidade de também conhecer o Mangueirinho, e torcer de novo pela Seleção Brasileira, só que agora no basquete, né. E eu nunca assisti um jogo de basquete na vida, vamos de novo em família, porque até o valor do ingresso a preço popular nos animou, então pode aguardar que nós vamos torcer e gritar muito para que elas consigam essa vaga que vai ser nossa”, disse a autônoma Cassandra Santos.

Nas arquibancadas a animação também está garantida pelo Movimento Verde Amarelo (MVA) – uma organização que tem o intuito de dar apoio à seleção, despertando o potencial do torcedor, com entusiasmo, otimismo e alegria. Cerca de 80 integrantes estarão presentes, com 13 instrumentos, 50 bandeirolas, bandeiras das atletas Magic Paula, Hortencia e Érika. “Pretendemos fazer o Mangueirinho, que estará lotado, virar um caldeirão. Vamos fazer de tudo para impulsionar o torcedor paraense, que tem cultura de estádio e sabe torcer, a vaga do basquete feminino brasileiro para Paris passa pelas nossas gargantas”, afirma Rodolfo Barata, embaixador do MVA em Belém.

O Pré-Olímpico de Basquete Feminino inicia nesta quinta-feira (8), às 17h (horário de Brasília), com disputa entre as seleções da Alemanha e Sérvia. Em seguida, às 20h, a Seleção Brasileira entra em quadra contra a Austrália. Informações sobre ingressos para as próximas partidas, podem ser conferidas no site da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Confira a programação:

Quinta-feira, 8 de fevereiro

17:00 – Alemanha x Sérvia

20:00 – Brasil x Austrália

Sábado, 10 de fevereiro

17:00 – Austrália x Alemanha

20:00 – Sérvia x Brasil

Domingo, 11 de fevereiro

17:00 – Sérvia x Austrália

20:00 – Brasil x Alemanha

Fonte: Agência Pará/Foto: AScom Seel