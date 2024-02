Seleção Brasileira Feminina já está em Belém para o Pré-olímpico no Mangueirinho

A Seleção Brasileira já está em Belém, para se preparar para o pré-olímpico de basquete feminino, que terá início no próximo dia 8, em Belém, na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho).

No aeroporto, a pivô do time, Érika de Souza, que coleciona títulos com a camisa Brasileira citou a importância de jogar em um pré-olímpico inédito no Brasil, que este ano será realizado no Mangueirinho, no Pará. “Sabemos que qualquer competição que envolve a Seleção Brasileira é um grande desafio, ainda mais no Brasil.”

“Sabemos que o ginásio vai ter a capacidade para 11 mil pessoas, então acho que é um momento importante para o Basquete Feminino, tanto para mim quanto para os meninas que estão chegando agora. E é um desafio, é uma emoção muito grande poder estar aqui, contar com a torcida de todo mundo, ir para a guerra, porque agora é uma guerra, agora realmente está valendo, já chegamos aqui, vamos descansar um pouco, amanhã já pensar no treino, pensar já nas adversárias, e ir para cima que essa vaga é nossa”, disse a atleta Érika de Souza.

Os treinos das equipes que vão disputar o torneio que garante a vaga para Paris, serão realizados entre os dias 02 e 05 de fevereiro, na sede da Assembleia Paraense e a partir do dia 06, no Mangueirinho.

“A obra de reforma da área interna do Mangueirinho já está em fase final, e logo será entregue pelo Governo do Pará, esta é mais uma importante ação em prol do esporte paraense, desta vez com o Mangueirinho reformado, sendo sede do pré-olímpico de basquete feminino, evento inédito no Brasil, que será realizado no estado do Pará”, ressalta o Secretário Cássio Andrade.

A atleta paraense de basquete, Jéssica Coutinho, que faz parte do time de basquete feminino Master Pará, esteve no aeroporto para recepcionar a seleção brasileira. “É um sentimento de pura alegria, êxtase, não só meu, mas de todo nosso time, todas as pessoas que gostam do basquete, porque é a primeira vez, e o Mangueirinho está lá, de cara nova e nós estamos na expectativa dos jogos começarem para assistir esse espetáculo e ver a vitória do Brasil se Deus quiser”, disse.

O pré-olímpico garante 3 vagas para as olimpíadas de Paris 2024, que será disputada pelas seleções do Brasil, Alemanha, Austrália e Sérvia, no Mangueirinho, de 08 a 11 de fevereiro. As informações sobre a venda dos ingressos, meia entrada e gratuidade, estão disponíveis no site da Confederação Brasileira de Basquete.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Seel