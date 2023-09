Seleção Brasileira realiza primeiro treino no Novo Mangueirão com presença de Neymar

O primeiro treino da seleção Brasileira sob o comando do técnico Fernando Diniz ocorreu na tarde de ontem, terça-feira, 05), em Belém, no gramado do Novo Mangueirão. Os jogadores começaram a preparação para o jogo contra a Bolívia, na próxima sexta-feira, 08, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo Fifa de 2026.

O governador do Pará, Helder Barbalho, ressaltou a importância de o Estado investir e entregar uma estrutura destinada a grandes eventos esportivos. “Gratidão a todos que colaboraram, desde o operário que realizou a obra, à imprensa que valorizou esta iniciativa. Eu tô muito feliz, como paraense, em poder viver com todos esse momento”, disse o governador.

O secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade, frisou o quanto o Novo Mangueirão está preparado para receber a única seleção penta campeã de futebol. “O Governo do Pará reconstruiu o Mangueirão para que pudéssemos vivenciar importantes eventos esportivos, como este. Aqui, a equipe brasileira tem suporte completo, com academia, gramado da melhor qualidade, que é utilizado nas principais arenas esportivas do mundo, e no dia 8 a torcida poderá contar com todo o conforto, segurança e comodidade que o estádio oferece”, enfatizou o titular da Seel.

ESTRUTURA

Em abril deste ano o Novo Mangueirão foi entregue totalmente reconstruído, dispondo de rampas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs); bilheterias; novos elevadores; placas de energia solar; sistema de coleta de água da chuva para utilização nos banheiros; espaços para projetos sociais e salas multiuso, como a academia. O novo gramado é do tipo “bermuda celebration”, mais adequado ao clima do Pará, e utilizado nos principais estádios que recebem jogos de Copa do Mundo.

“A maior expectativa é recolocar o Pará na rota dos grandes eventos esportivos, pra coroar essa grande obra que teve no Novo Mangueirão, e não poderia ser mais especial do que na estreia da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo. Isso credencia o Mangueirão para outras competições do mesmo nível”, ressaltou o presidente da Federação Paraense de Futebol, Ricardo Glück Paul.

De acordo com o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a seleção brasileira ainda realizará dois treinos no Novo Mangueirão – nest quarta-feira, 06, e amanhã, quinta-feira, 07 -, antes da estreia nas eliminatórias, na próxima sexta-feira, 08, às 21h45, com transmissão da equipe “Titulares do Esporte” da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará On-Line, patrocínio do sempre Avistão, empresas do Grupo Carlos Santos, o “Amigo do Povo”, há 51 anos vendendo mais barato na esquina da economia, Manoel Barata com Padre Eutíquio, em pleno centro comercial de Belém.

Imagens: Agência Pará de Notícias