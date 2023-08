Seleção brasileira será convocada dia 18 de agosto para jogo no Novo Mangueirão

Na próxima sexta-feira (18), as 14 h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), será anunciada a lista dos jogadores convocados para a primeira partida, no dia 8 de setembro, quando o Brasil enfrentará a Bolívia no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026.

A caminhada da seleção brasileira rumo a mais um mundial começará no Novo Mangueirão, em Belém (PA), no dia 8 de setembro, as 21h45, contra a seleção boliviana. O jogo também marcará a estreia do treinador Fernando Diniz à frente da equipe brasileira.

Após a inspeção técnica da CBF, realizada em julho, o Mangueirão foi escolhido para sediar a estreia do Brasil nas eliminatórias, pois atende às exigências técnicas para sediar um evento desse porte.

Referência no Norte – O Novo Mangueirão foi entregue pelo Governo do Pará em abril deste ano reconstruído, ampliado e modernizado. “O governo do Estado entregou o Mangueirão totalmente revitalizado, uma obra que elevou o nível de segurança e conforto do estádio, permitindo que ele esteja preparado para receber este importante evento esportivo, que é um jogo da nossa seleção brasileira”, disse o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Cássio Andrade.

O estádio, com capacidade para 50 mil pessoas, ganhou o status de maior arena esportiva do Norte do Brasil. Além de novas rampas de acesso, algumas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs), há novas bilheterias e elevadores; placas de energia solar; sistema de coleta de água da chuva para reutilização nos banheiros, e novo gramado, do tipo “bermuda celebration”, mais adequado ao clima do Pará e mais utilizado nos principais estádios do mundo.

A nova estrutura inclui ainda camarotes, banheiros, restaurantes, sistema de sonorização e iluminação cênica, pista de atletismo, acomodações para atletas, postos policiais, 530 câmeras com reconhecimento facial e mais vagas de estacionamento – que passou de duas mil para sete mil vagas.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação