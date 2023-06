Seleção brasileira usará uniforme preto em ação antirracismo

A Seleção Brasileira de futebol usará um uniforme todo preto no amistoso contra Guiné. A partida será disputada no próximo dia 17 de junho, em Barcelona, Espanha.

A medida parte de uma parte de uma campanha contra o racismo amplificada pela discriminação e ofensas registradas contra o jogador Vini Jr. As informações são do UOL.

A equipe brasileira usará o uniforme preto (camisa, calção e meião) ao longo do primeiro tempo do jogo. No segundo tempo, a tradicional camisa amarela voltará a ser usada pelos atletas.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay