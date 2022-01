Seleção de Canaã se prepara para amistoso contra Clube do Remo neste domingo

Os apaixonados por futebol que moram em Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, terão a oportunidade de ver atuação de um dos principais times do Pará, o Clube do Remo. Neste domingo (16), a Seleção de Canaã receberá o Remo para o primeiro amistoso da pré-temporada. A partida está marcada para às 17h, no estádio Benezão, localizado na Rua Getúlio Vargas, no Bairro dos Maranhenses.

O jogo será aberto ao público, mas segundo a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL), serão obrigatórios o uso de máscara e a apresentação do comprovante da 2ª dose da vacina contra a Covid-19.

A partida faz parte da preparação de pré-temporada do time de Belém para a disputa da 1ª divisão do Campeonato Paraense e da Série C do Brasileiro. O Facebook oficial da FUNCEL irá transmitir o amistoso.

O Clube do Remo está hospedado no município de Parauapebas. A cidade foi escolhida pelo time azulino para treinar seus jogadores para os amistosos da pré-temporada.

