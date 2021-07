Seleção de handebol vence Argentina e continua viva na Olimpíada

A seleção brasileira masculina de handebol conseguiu uma importante vitória de 25 a 23 sobre a Argentina, em partida válida pelo Grupo A da Olimpíada de Tóquio (Japão) disputada no Ginásio Nacional Yoyogi, e manteve vivas as possibilidades de classificação para as quartas de final.

Após um primeiro tempo, no qual dominou as ações e conseguiu vencer por 14 a 7, o Brasil viu a Argentina melhorar muito na etapa final. Mas a seleção brasileira conseguiu segurar a reação dos hermanos e fechou o confronto com triunfo de 25 a 23. João Pedro, com sete gols, foi o destaque da equipe nacional.

“Começamos muito bem no primeiro tempo, o Ferrugem foi excepcional e a defesa acertou tudo o que havíamos combinado. Estávamos conseguindo fazer no ataque as jogadas que treinamos, mas caímos de ritmo no segundo tempo. Isso tem acontecido durante a competição, temos que manter o nível e que isso sirva de lição para o jogo contra a Alemanha”, disse Rudolph Hackbarth ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).

No próximo domingo (1), a partir das 7h30 (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a Alemanha em jogo no qual define o seu futuro na competição olímpica.