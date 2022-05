Seleção de Parauapebas vence todos os jogos no Campeonato Paraense de Voleibol

A Seleção de Parauapebas de Vôlei fez bonito no Campeonato Paraense Aberto de Clubes “Ambire José Gluck Paul”, na terceira rodada do certame vencendo todos os jogos em que disputou e tendo o craque em todas as partidas na categoria adulto masculino. A disputa foi realizada no sábado, 30, e domingo 1°, no município de Apeú e na capital Belém, em uma competição oficial organizada pela Federação Paraense de Voleibol (FPV).

O time da cidade contou com o apoio da Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel), que deu todo o suporte necessário para um bom desempenho na competição. Na primeira partida, Parauapebas encarou o time de Terra Alta e venceu por 3 sets a 0, com as parciais de 25/13, 25/20 e 25/19. Na segunda partida a equipe encarou o time de Apeú e derrotou o adversário por 3 sets a 1, com as parciais de 26/24, 11/25, 17/25 e 10/25. Ambas as partidas realizadas em Apeú no sábado.

Já no domingo, o time foi para as quadras de Belém e também venceu seus adversários. No ginásio Miranda Sobrinho, pertencente a Tuna Luso Brasileira, o time de Parauapebas encarou o Horus Voleibol, de Belém, e venceu por 3 sets a 0, com as parciais de 25/19,25/18 e 25/13. Para encerrar sua participação, o time do técnico Dutó Hungria não deu chances ao Vôlei Sistema, também de Belém, vencendo por 3 sets a 0, com as parciais de 25/15,25/23 e 25/17.

“A qualidade técnica da equipe de Parauapebas surpreendeu aos adversários que não tem ideia do nível do voleibol praticado no município. Agradecer ao governo municipal por todo o apoio que não deixa nada a desejar para o nosso time. Com tudo isso, com todo o trabalho que é feito de meses de preparação, o resultado foi esperado. Nosso modelo de jogo é diferenciado”, afirma Dutó Hungria, técnico da Seleção de Parauapebas.

Com as quatro vitórias em quatro jogos, a Seleção de Parauapebas somou mais 15 pontos e vem liderando o Grupo B da competição. Neste próximo final de semana, na sexta-feira, 6, e no sábado, 7, o time volta às quadras da capital Belém para jogos pelas categorias Sub-18 e Sub-21, também válidas pelo Campeonato Paraense Aberto de Clubes “Ambire José Gluck Paul”.

Por: Fábio Relvas / Fotos: Divulgação

Fonte: Blog Zé Dudu