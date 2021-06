Seleção feminina convocada para os Jogos Olímpicos

O Brasil já sabe quem serão as nossas representantes no futebol em Tóquio. Pia Sundhage divulgou a lista com 18 nomes nesta sexta-feira.

seleção brasileira terá pela frente China, Holanda e Zâmbia na fase de grupos. A meta, segunda a própria treinadora, é ir pelo menos às quartas de final.

Confira as convocadas

Goleiras Bárbara (Avaí Kindermann) Letícia Izidoro (Benfica)

Defensoras Poliana (Corinthians) Bruna Benites (Internacional) Rafaelle (Palmeiras) Erika (Corinthians) Tamires (Corinthians) Jucinara (Levante-ESP)

Meias Formiga (São Paulo) Andressinha (Corinthians) Júlia Bianchi (Palmeiras) Marta (Orlando Pride) Duda (São Paulo) Debinha (North Carolina Courage) Adriana (Corinthians)

Atacantes Ludmila (Atlético de Madrid) Bia Zaneratto (Palmeiras) Geyse (Madrid CFF)

Suplentes (em caso de cortes) Aline Reis, goleira (Granadilla Tenerife) Andressa Alves, meia (Roma) Letícia Santos, lateral (Eintracht Frankfurt) Giovane Queioz, atacante (Barcelona)

