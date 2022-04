Seleção feminina: Luana sente joelho operado e dá lugar à Ana Vitória

Pia Sundhage chega a três trocas na convocação motivadas por contusão

A volante Luana, que defende o Paris Saint-Germain (PSG), deu lugar à meia Ana Vitória, do Benfica (Portugal), na convocação da seleção brasileira feminina de futebol para os amistosos contra Espanha e Hungria, na próxima quinta-feira (7) e quatro dias depois, ambos em solo espanhol. Segundo nota da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgada neste domingo (3), o PSG (França) comunicou que a atleta de 28 anos sofreu uma lesão na cartilagem da patela do joelho esquerdo.

O joelho é o mesmo que Luana precisou operar há um ano. Em março de 2021, a volante rompeu o ligamento cruzado durante um treino, voltando a jogar apenas em dezembro. A contusão deixou a jogadora – à época, capitã da seleção comandada por Pia Sundhage – da Olimpíada de Tóquio (Japão).

A troca de Luana por Ana Vitória é a terceira que Pia teve de fazer desde a convocação do último dia 18 de março. Uma semana após a lista ser divulgada, Thaís, do Palmeiras, foi chamada para o lugar da também zagueira Rafaelle, do Arsenal (Inglaterra). No dia 28, a meia Marta, do Orlando Pride (Estados Unidos) deu lugar à atacante Gabi Portilho, do Corinthians. As mudanças foram por lesão.

A delegação brasileira começa a se apresentar neste domingo, na cidade de Alicante, onde será realizado o confronto de quinta, diante das espanholas, às 15h (horário de Brasília), no estádio Rico Pérez. O primeiro treino será nesta segunda-feira (4), às 12h. Na sexta-feira (8), a equipe viaja para San Pedro del Pinatar, onde encara a Hungria no dia 11, às 15h30, na Pinatar Arena.

Edição: Cláudia Soares Rodrigues

Por Lincoln Chaves – Repórter da EBC – São Paulo