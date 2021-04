Selena Gomez surge com cabelo platinado e surpreende fãs

A cantora arrancou elogios de admiradores de todas as partes do mundo, inclusive do Brasil, ao surgir com os fios tingidos de loiro

Selena Gomez abandonou os fios escuros e apareceu com um novo visual. A cantora mostrou o cabelo loiríssimo nos Stories do Instagram e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil nesta sexta-feira (23/4).

Na imagem, Selena aparece diante de um espelho e exibe os fios platinados. A foto foi compartilhada no perfil de sua marca de beleza, a Rare Beauty.

“Novo look. Preciso pegar os novos batons e sombras Rare Beauty agora”, escreveu a artista na legenda da publicação.

a selena fica absurdamente linda em qualquer estilo de cabelo que ela use pic.twitter.com/tMJOMQBx1G — gi 🏒 | taylor’s version (@selaelin) April 23, 2021

Em algumas horas, a foto alcançou mais de 360 mil likes e Selena recebeu centenas de comentários de fãs de todo o mundo. Os fãs aprovaram a mudança no visual: “Eu vivi para ver isso”, “Oh Meu Deus”, “Está linda”.

No Twitter, a onda de elogios se estendeu e internautas relembram a fase em que a cantora teve os cabelos loiros, em 2017.

Capa da Vogue US

Em entrevista á Vogue US, Selena Gomez fez revelações importantes sobre sua vida e carreira. A artista, que trabalha em uma nova série de comédia chamada Only Murders in the Building – na qual atua com Steve Martin e Martin Short –, é a capa da edição de abril da revista.

Selena externou a frustração por sentir que seu trabalho ainda não havia transcendido sua personalidade e deixou os fãs preocupados ao falar sobre uma possível aposentadoria da música.

“É difícil continuar fazendo música quando as pessoas não levam você necessariamente a sério (…) Eu tive momentos em que eu fiquei tipo, ‘qual é o ponto? Por que eu continuo fazendo isso? ‘ Lose You to Love Me, eu senti que foi a melhor música que já lancei, e para algumas pessoas ainda não era o suficiente”, desabafou a cantora.

Após o lançamento de Lose You to Love Me, Selena recebeu diversas críticas, apesar de a faixa, que faz parte de seu álbum Rare, ter atingido o topo da Billboard.

“Eu acho que há muitas pessoas que gostam da minha música, e por isso eu sou muito grata, por isso eu continuo, mas acho que da próxima vez que fizer um álbum será diferente. Quero tentar uma última vez antes de aposentar a música”, ponderou.

Questionada pela repórter sobre o assunto, ela estremeceu e considerou: “Preciso ter cuidado. Quero passar mais tempo produzindo e dar uma chance de verdade para a atuação”.