Selo “Açaí Bom Que Só” certifica primeiro estabelecimento em Ananindeua

A Prefeitura Municipal de Ananindeua certificou o primeiro estabelecimento com o selo “Açaí Bom Que Só”, que garante a qualidade do açaí comercializado no local após fiscalização da Vigilância Sanitária e faz parte do projeto a Casa do Açaí, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec). A certificação ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 14, e o estabelecimento que seguiu todos os critérios foi o Açaí Av. Três Corações.

A proprietária do estabelecimento, Paula Catarine da Graça, trabalha há quatro anos com a produção de açaí e vê o selo como reconhecimento do seu trabalho, além de oferecer um produto de qualidade para a população, já que ela faz a exportação dele. “Já trabalhamos há quatro anos com a produção de açaí e começamos somente com uma máquina, avançamos e agora estamos aqui recebendo este selo. E é muito importante, é um selo de qualidade para o meu estabelecimento. Eu vejo toda essa valorização do batedor como um marco para o município, um reconhecimento de todo o nosso trabalho. Oferecendo um produto de qualidade para população do nosso município e de outros Estados”, enfatizou Paula.

“Este selo garante para as pessoas que aquele estabelecimento vende um produto de qualidade, dando mais segurança para o consumo. Isso significa que ele passou por todos os procedimentos para estar apto a receber o selo. Proporciona também, o aumento das vendas do batedor”, comentou a secretária de Desenvolvimento Econômico Ivelane Katarine.

Lançado em julho, a Casa do Açaí é um espaço que visa qualificar os produtores e batedores de açaí, principalmente os do município, com cursos teóricos e práticos de manipulação de alimentos e sobre todo o processo de produção do fruto, e assim os produtores poderão comercializar um produto de qualidade, seguindo todas as normas vigentes, contribuindo com a geração de emprego e renda no comércio local.

Há mais de 2 mil batedores artesanais de açaí, que ainda trabalham na informalidade e sem licença da vigilância sanitária e, com a Casa do Açaí, mais de 250 já realizaram os cursos e estão sendo avaliados para receberem o selo.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) por meio da Vigilância Sanitária, trabalha em parceria com a Sedec oferecendo todos recursos para que o batedor esteja apto para receber o selo. A Secretaria também garante que este batedor esteja bem de saúde, o que é fundamental para quem manipula alimentos, onde ele passa por avaliação médica e realiza testes de HIV, Sífilis e Hepatite B e C, recebendo a carteira de saúde.

A diretora de Vigilância em Saúde, Graça Souza, reforça a importância dessa parceria. “Trabalhar junto com a Sedec para estar oferecendo à população de Ananindeua um produto de qualidade, onde nós fiscalizamos o local, verificando como está sendo realizado o processo de produção, se está tudo adequado. É esse processo que garante o selo”.

O selo possui um prazo de um ano de validade, e após o vencimento, o batedor precisa passar por todo o processo novamente para estar apto a receber outro. Ou seja, é uma qualificação continuada, que estará sempre se renovando para que a população possa estar consumindo produtos de qualidade. Qualquer pessoa que não seja batedor ou produtor de açaí, mas que deseja iniciar no ramo pode procurar a Casa do Açaí, onde realizará o curso de manipulação de alimentos. Em seguida, ele passa pelo médico, realizando todos os procedimentos e depois a Vigilância faz a inspeção de todo o local, para que o batedor possa receber o Selo “Açaí Bom que Só”.

Foto: Ricardo Amanajás