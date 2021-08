Selo do Círio reúne os clubes do Remo, Paysandu e Tuna

Na noite desta terça-feira (24) a Diretoria da Festividade do Círio de Nazaré reuniu com a imprensa no Auditório Dom Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, em Belém, para celebrar e divulgar a parceria com os três grandes clubes de futebol do Pará, os clubes do Remo, Paysandu e Tuna por meio do selo do círio.

O presidente da diretoria do círio de 2021 Padre Francisco Cavalcante pontuou que “está parceira por meio do selo é expressão de amizade e de qualidade. Quero agradecer os irmãos dessa parceria, e esperamos que gere e rende, muitos frutos também de emprego e também no ponto de vista da evangelização aqui no nosso Pará, a Basílica tem esse grande legado de levar o amor de Deus, o amor da nossa mãezinha do céu por meio do círio de Nazaré”.

O coordenador da diretoria do círio, Albano Martins, destacou que “é a realização de um sonho almejado por muito tempo de congregar as grandes forças esportivas do estado, ao nosso evento maior que é o círio de Nazaré, nos enquanto diretoria tem por missão organizar , conduzir o círio e trabalhar o ano todo em prol do evento, o nosso principal objetivo é a evangelização, afinal temos uma gama de serviços assistenciais das obras sociais da paroquia de Nazaré, que precisam de renda que precisam de receita. e quando a gente a grega a força dessas três locomotivas do esporte do Pará ao nosso event,o com certeza todos saem ganhando”.

Os presidentes do clube também tiveram a oportunidade de se manifestarem acerca da parceria inédita em conjunto com os três clubes do estado do Pará.

A presidente do clube da Tuna, Graciete Maués, disse que “sente se muito honrada e feliz por a Tuna ser lembrada, e principalmente por participar deste evento grandioso que é o círio de Nazaré”.

Já Presidente do Remo, Fábio Bentes destacou que “para o Remo é motivo de muita alegria, uma forma de homenagear e agradecer todas as bençoes alcançadas”.

O Presidente do Paysandu, Maurício Ettinger disse que “é uma honra o Paysandu está participando, mas esse ano com o selo do círio, ajudando quem realmente precisa, vai ser uma honra pro Paysandu participar mais uma vez.

Foi citado na celebração que os times irão eleger um jogo para entra em campo com a imagem do selo nas camisas. as camisas serão vendidas pelos seus respectivos clubes a partir do mês que vem.

Foto: A Província do Pará