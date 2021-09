Sem aceitar separação, homem tenta matar ex-companheira a facadas e é preso

O suspeito foi até o local de trabalho da ex-mulher e desferiu nove golpes de faca

Uma mulher de 32 anos foi atacada a facadas pelo ex-companheiro, um homem de 40 anos, porque ele não aceitava o término do relacionamento. O suspeito foi preso na quarta-feira (8), em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de tentativa de feminicídio praticado contra a ex, em Manaus (AM). Os nomes das vítimas não foram divulgados. As informações são do Portal do Holanda.

O crime aconteceu no último dia 1º de setembro. De acordo com a delegada Débora Mafra, o homem foi até o local de trabalho da ex-mulher e desferiu nove golpes de faca na região do pescoço e tórax da vítima.

A vítima foi socorrida e levada a um hospital da capital amazonense e encontra-se internada. “Após o infrator cometer o delito, ele foi agredido por populares, que estavam inconformados com o ato criminoso. As agressões cessaram após a chegada de uma guarnição da Polícia Militar”, relatou a delegada.

Foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva em nome do suspeito. A ordem judicial foi expedida na quarta-feira, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da Central de Plantão Criminal, e cumprida no mesmo dia.

O suspeito está sob cuidados de equipes de saúde e, após alta médica, será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT). Lá, o homem ficará à disposição da Justiça.

FONTE O Liberal