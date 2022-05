Sem acordo entre rodoviários e Setransbel, 40% da frota de ônibus volta a circular

No final da tarde desta terça-feira, 03, após decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, já eram vistos ônibus circulando pela capital paraense, que havia amanhecido sem transporte público depois que os rodoviários decidiram por cruzar os braços ao não aceitarem a proposta das empresas de reajuste salariam de apenas 4%, muito abaixo das perdas com a inflação e levando em consideração que os preços das passagens foram reajustados pela Prefeitura Municipal de Belém para a capital e municípios da Zona Metropolitana.



O movimento, na verdade, surtiu certo efeito, dado que a greve atingiu 100% dos trabalhadores e, assim, nenhum ônibus saiu das garantes na madrugada e manhã de hoje

A Justiça do trabalho determinou que 40% da frota voltasse às ruas imediatamente, ordem que foi cumprida pelo Sindicato dos Rodoviários do Estado do Pará – Sintrebel.

A greve deflagrada desde a meia-noite de hoje deixou as populações de Belém, Ananindeua e Marituba a ver navios. Para se locomover, as pessoas tiveram de usar carros de aplicativos, vans, transporte clandestino feito por ônibus dos mais variados.



Segundo usuários consultados pela reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ no final da tarde, foi um dia bastante complicado, até porque choveu bastante depois do almoço. Muitos temem que não haja ônibus depois das 22h e estão se apressando para retornarem logo para casa, pois a ordem judicial não estipula horário de retorno nem de final da jornada; apenas que uma parte dos veículos voltem às ruas de forma imediata, sob risco de multa diária para o sindicato da categoria.

Também não houve, hoje, rodada de negociações entre sindicalistas do Setransbel nem do Sintrebel. Portanto, a greve é mantida. Os trabalhadores reivindicam reajuste de 12% e manutenção dos empregos dos cobradores, já que há intenção das empresas de substituírem uma parte dos veículos de 74 passageiros para carros com 42 passageiros com o motorista fazendo o serviço de motorista e cobrador ao mesmo tempo, o que significará demissão em massa de rodoviários em Belém e Zona Metropolitana.

Reprodução/TV Liberal