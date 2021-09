Sem aval da CBF, jogos de Remo e Paysandu neste final de semana vão seguir sem torcida

Governo do Pará libera 30% da capacidade dos estádios do estado, mas as competições nacionais precisam de aprovação da entidade máxima do futebol brasileiro

Não vai ter torcida! Apesar do desejo de Remo e Paysandu em ter o retorno do público ao jogos a partir do próximo final de semana, a volta será adiada por mais algum tempo. O Governo do Pará já liberou 30% da capacidade dos estádios no estado, porém, a CBF ainda não deu o aval.

Havia uma esperança que o duelo Remo x Botafogo pela 22ª rodada da Série B, dia 4 de setembro, e Paysandu x Santa Cruz pela 15ª rodada da Série C, dia 5, fossem “eventos testes” para o retorno da torcida. Contudo, o presidente em exercício da Federação Paraense de Futebol, Maurício Bororó, descartou essa possibilidade.

– A CBF não fez conselho técnico das Séries A, B e C. Então, está definido que não terá público nos estádios neste final de semana. A CBF ainda não convocou os clubes para a reunião. Os presidentes de Remo e Paysandu e a FPF ainda não foram chamados – comenta o dirigente em conversa com a reportagem do ge Pará. Não temos uma previsão de quando a CBF vai chamar. Com isso, vai seguir do jeito que está. — Maurício Bororó, presidente em exercício da FPF https://d6447de7402a8a660e19e6e070053e0f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, já havia adiantado ao ge que dificilmente haveria volta do público nesta semana. Para o mandatário bicolor, o clube pode ter a liberação para o jogo contra o Manaus no dia 25 de setembro, na Curuzu, pela 18ª rodada da Série C do Brasileiro.

FONTE GE