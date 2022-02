O sertanejo Sorocaba, que faz dupla com Fernando, perdeu um processo movido pelo ex-empresário, Paulo Pissoloto, e foi condenado a pagar uma multa contratual de R$ 20 milhões. Ao R7, Paulo disse que a Justiça fez buscas mas não encontrou bens registrados no nome do artista. Nas redes sociais, porém, Sorocaba exibe uma rotina de luxo, com direito a viagens de helicóptero e jatinho, hospedagens em hotéis de luxo e passeios de barco; confira

Fonte: R7/Fotos de Reprodução/Instagram