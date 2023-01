Sem braços, bailarina brasileira emociona jurados internacionais

Com apenas 18 anos e sem os braços, a bailarina Vitória Bueno emocionou os jurados do America’s Got Talent All-Star ao finalizar uma dança fascinante. Ao som de You Say, da cantora cristã americana Lauren Daigle, Vitória entrou em um dos maiores palcos de talento do mundo.

A brasileira compartilhou sua apresentação, na última terça-feira (10), pelas redes sociais. Após ficar em segundo lugar na franquia alemã, a brasileira foi convidada pelos produtores para participar da edição que reúne os melhores participantes dos programas anteriores.

Ao lado da instrutora, Vitória relatou que nasceu com malformação congênita, uma condição que a caracteriza pela ausência de seus dois braços.

– Assistir a minha apresentação no America’s Got Talent, me faz relembrar de todas as vezes em que eu assistia outros talentos incríveis e me perguntava se um dia eu pisaria no mesmo palco. E sim, não somente pisei como dancei no mesmo palco. Que emoção!!!!! É uma grande honra e alegria representar o meu país no maior show de talentos do mundo!! Eu só tenho a agradecer, meu coração transborda GRATIDÃO! – relembrou a brasileira.

Vitória começou a dançar quando ainda tinha 5 anos e durante sua participação revelou que aprendeu a conviver com a sua deficiência. Depois de sua participação nos programas ela conta que passou a acreditar mais em seu potencial.