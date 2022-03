Sem convencer em 2022, Özil é afastado do Fenerbahçe

Mesut Özil não deve voltar a vestir a camisa do Fenerbahçe, pelo menos por hora. O meia alemão, de 33 anos, foi afastado do clube turco nesta quinta-feira (24).

Além de Özil, o Fenerbahçe também anunciou o afastamento de Ozan Tufan, jogador que é figura frequente nas convocações da seleção turca. Tufan, de 27 anos, joga no clube desde 2015 e acumula 182 jogos disputados, sendo apenas nove deles na atual temporada – o meia esteve emprestado ao Watford até janeiro.

O motivo do afastamento de Özil e Tufan não foi explicado pelo Fenerbahçe. Certo é, porém, que ambos não vinham convencendo com a camisa do clube, apesar de serem duas das principais referências técnicas do elenco. Neste momento, o Fenerbahçe encontra-se na terceira posição do Campeonato Turco, 17 pontos atrás do líder Trabzonspor.

Özil não completa os 90 minutos em campo desde dezembro, quando viveu a melhor fase pelo Fenerbahçe. Contratado em janeiro de 2021, o meia demorou a engrenar com a camisa do clube do coração. Nas últimas partidas, apesar de ter sido titular, foi sempre substituído ao longo dos jogos. Tufan, por sua vez, foi titular somente em três das nove partidas que jogou, e o máximo de minutos que acumulou em uma partida foi 68.

Texto retirado de ogol.com.br