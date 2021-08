Sem Flamengo em campo, Globo perde audiência no Rio

A transmissão do jogo Vasco 2 x 0 Ponte Preta, neste domingo (29), não repetiu os índices de Ceará 1 x 1 Flamengo, partida transmitido pela Globo na semana anterior, segundo informações do site O Antagonista. O confronto de hoje foi válido pela Série B do Campeonato Brasil.

O jogo deste domingo teve 16 pontos de média na pesquisa em tempo real da Kantar Ibope Media. Apesar da queda, a Globo permaneceu em primeiro lugar na região. Já o SBT ficou em segundo lugar, com 9 pontos.

Pela métrica da Kantar Ibope Media, um ponto de audiência no Rio de Janeiro representa 125.721 telespectadores. Porém, os índices finais serão divulgados nesta segunda-feira (30).