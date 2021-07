Sem gás de cozinha, homem morre ao ‘esquentar’ comida com álcool

Com a metade do corpo queimado ao cozinhar, ele teve uma parada cardíaca no momento em que fazia procedimento médico de raspagem

Stive Daves Alves dos Santos, de 33 anos, teve uma parada cardíaca e morreu na noite da última segunda-feira (5), depois de sofrer um acidente ao tentar aquecer alimentos com álcool. Ele não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha e acabou improvisando com o líquido inflamável. A morte dele foi confirmada pela esposa, Chirlene Correia da Silva, ao G1 de Goiás.

O homem ficou com 50% do corpo queimado e estava internado desde a última sexta-feira (2). A esposa informou que Stive sofreu uma parada cardíaca quando passava pelo procedimento de raspagem, que é uma limpeza no ferimento para retirar resíduos.

(Móveis da casa queimados – Reprodução: Divulgação)

A imagem mostra como o fogo destruiu vários móveis da casa. Ela também contou que precisou da ajuda de amigos e familiares para fazer o velório do marido. O caso aconteceu no Jardim Bela Vista, em Goiânia.