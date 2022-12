Sem graça

Benevides, município da Grande Belém, que deu a arrancada, no Pará, durante alguns anos, com bela iluminação para as festas de fim de ano, como Natal, Ano Novo e Reis, ao que parece, não terá o mesmo júbilo no quesito luzes neste ano. Aliás, a cidade está bastante carente de serviços públicos, mas ainda se destaca em outros quesitos do setor econômico, com boa produção de açaí e lugar bom para se viver.