Sem grandes pretensões no Inglês, Chelsea e Leicester empatam em Londres

Com suas respectivas vidas resolvidas no Campeonato Inglês, Chelsea e Leicester realizaram jogo atrasado da 27ª rodada e ficaram no empate em Stamford Bridge. Maddison abriu o placar para os Foxes, enquanto Marcos Alonso igualou para os Blues: 1 a 1.

O empate mantém os londrinos, já garantidos na próxima Champions, na terceira posição da Premier League, com 71 pontos, enquanto as Raposas ocupam a nona posição, com 49.

Um para cada lado

O Chelsea tomou a iniciativa em Stamford Bridge, mas foi o Leicester quem abriu o placar. Logo aos seis minutos, Schmeichel ativou o modo assistente e descolou um lindo lançamento para Castagne, que avançou nas costas de Alonso e viu a bola sobrar para Maddison, que bateu de fora e mandou para o fundo das redes.

Atrás do placar, os Blues foram atrás de uma resposta imediata. Aos nove, Chalobah avançou com liberdade e arriscou de fora, obrigando Schmeichel a fazer uma grande defesa. Pouco depois, Lukaku invadiu a área com espaço, mas demorou demais para definir e acabou travado por Amartey.

Em seguida, o time comandado por Thomas Tuchel seguiu buscando mais o jogo, controlou as ações, mas foi pouco intenso, criando poucos problemas para a defesa das Raposas.

Até que aos 35, um lançamento primoroso de Reece James pela direita encontrou a perna esquerda de Marcos Alonso, que bateu firme e deixou tudo igual no placar em Londres.

Chelsea pressiona, mas empate é mantido

Na volta do intervalo, o Chelsea manteve o domínio e passou a ganhar mais terreno no campo do Leicester, que adotou uma postura mais reativa. Aos 15, Ziyech recebeu pela esquerda e colocou na área para Lukaku, que testou para fora.

Logo na sequência, Reece James tabelou com Kanté e acionou Lukaku na área. O belga cruzou rasteiro para Pulisic, que, livre, de frente para o gol, exagerou na força e mandou para fora. A pressão dos Blues continuou. Aos 21, Jorginho fez boa jogada individual e serviu Rudiger, que, como um verdadeiro centroavante, girou para cima da marcação e bateu para boa defesa de Schmeichel. Apesar de toda a insistência, o time de Thomas Tuchel não conseguiu superar a boa defesa do Leicester, que segurou o empate e somou mais um pontinho no Campeonato Inglês: 1 a 1.

Texto retirado de ogol.com.br