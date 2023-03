Sem internet

O município de Santa Bárbara do Pará, na região metropolitana de Belém, tem sérios problemas de conexão com a internet de algumas das mais importantes operadoras do setor. Os munícipes barbarenses não entendem por que, em pleno século XXI e com o avanço da tecnologia, era do 5G, o município, que fica pertinho de Belém, apenas 40 quilômetros de distância, ainda sofre com problemas de conexão em banda larga de internet.