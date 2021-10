Sem Neymar e Messi, PSG supera Angers no Campeonato Francês

Kylian Mbappé encerrou uma sequência de quatro jogos sem gols pelo PSG ao marcar de pênalti na vitória do time da capital francesa por 2 a 1 sobre o Angers, em casa, nesta sexta-feira (15), que levou a equipe de Paris a ampliar liderança no Campeonato Francês para nove pontos

O atacante francês marcou de pênalti a três minutos do final, após Danilo Pereira cancelar a vantagem aberta por Angelo Fulgini no primeiro tempo, colocando o PSG com 27 pontos em 10 jogos.

O Angers, que foi a melhor equipe na primeira etapa, está em quarto lugar com 16 pontos ao deixar o Parque dos Príncipes frustrado, após uma revisão do VAR (árbitro de vídeo) ter dado ao PSG a penalidade por uma bola na mão de Pierrick Capelle.

O segundo colocado Lens viaja para enfrentar o Montpellier no próximo domingo (17).

“Nunca desistimos, foi importante vencer hoje”, disse Colin Dagba. “Kylian realmente desempenhou um papel fundamental esta noite”, afirmou.

Sem seus astros Lionel Messi e Neymar, que jogaram pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo por, respectivamente, Argentina e Brasil, na quinta-feira (14), o PSG teve dificuldades na criação de jogadas durante toda a partida.

Fonte Agencia Brasil