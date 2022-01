Sem Neymar, Tite divulga nomes de escalados para Eliminatórias

O técnico Tite divulgou nesta quinta-feira (13) os nomes dos 26 jogadores convocados para a Seleção Brasileira nos dois primeiros jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Neymar está fora da lista devido a uma lesão no tornozelo.

Os jogadores irão enfrentar a Seleção do Equador no dia 27 de janeiro e a do Paraguai no dia 1º de fevereiro. Dois dos nomes escalados, porém, Fabinho e Lucas Paquetá, ficarão de fora da primeira disputa por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última partida, contra a Argentina.

Neymar se lesionou no dia 28 de novembro, quando sofreu um entorse no tornozelo, e desde então, não joga. Veja a seguir a lista completa de convocados.

GOLEIROS

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

LATERAIS

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Manchester United)

Emerson Royal (Tottenham)

Daniel Alves (Barcelona)

ZAGUEIROS

Thiago Silva (Chelsea)

Eder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

MEIO-CAMPISTAS

Bruno Guimarães (Lyon)

Fred (Manchester United)

Casimiro (Real Madrid)

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Gerson (Olympique de Marselha)

Lucas Paquetá (Lyon)

Fabinho (Liverpool)

ATACANTES

Antony (Ajax)

Gabriel Babrosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Atlético de Madri)

Raphinha (Leeds)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)

