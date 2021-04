Sem oposição, Florentino Pérez é reeleito no Real Madrid até 2025

Para surpresa de ninguém, Florentino Pérez se reelegeu como presidente do Real Madrid até 2025. Aos 74 anos, ele ocupa a presidência do clube pela segunda vez, já que esteve no cargo de 2000 a 2006, quando foi sucedido por Ramon Calderón. Três anos depois de largar o osso, se candidatou novamente para ocupar o cargo mais tempo – lá se vão 11 anos desde que reassumiu a cadeira.

A reeleição desta terça-feira foi uma mera formalidade. A diretoria de eleições do clube se reuniu nesta terça-feira de manhã para formalizar o novo mandato do dirigente. Sem qualquer oposição, a reunião que definiu Pérez por mais quatro anos à frente do clube durou apenas 14 minutos.