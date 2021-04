Sem Pedro e Rodrigo Caio, Flamengo divulga relacionados para encarar o Vasco; veja a lista

Em fase de transição após lesão muscular, atacante não ficará à disposição para clássico pelo Campeonato Carioca. Fora de estreia na Liberta, zagueiro é poupado

O Flamengo divulgou, na tarde desta quarta-feira, a lista de relacionados para o clássico contra o Vasco, que será disputado nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã. A partida é válida pela nona rodada da Taça Guanabara e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

Em fase de transição física, Pedro não foi incluído na relação e seguirá sendo desfalque para Rogério Ceni. O atacante se recupera de uma lesão muscular na coxa e chegou a participar de parte das atividades com o restante do grupo nos últimos dias.

Outro que não irá para a partida é Rodrigo Caio. Titular contra o Palmeiras, o zagueiro terá que cumprir suspensão na estreia do Flamengo na Libertadores, contra o Vélez Sarsfield na próxima terça-feira , na Argentina, e foi poupado da partida contra o Vasco. O camisa 3 estará de volta à equipe no sábado, quando o Flamengo enfrentará a Portuguesa com um time alternativo.

A tendência é que Bruno Viana seja titular ao lado de Arão na zaga rubro-negra.

Além deles, as outras ausências são o volante Thiago Maia e o goleiro César, que se recuperam de cirurgia no joelho.

De resto, Rogério Ceni terá força máxima para o clássico. De olho na estreia da Libertadores na próxima terça-feira, a tendência é que o treinador escale o time titular contra o Vasco e use uma escalação alternativa na partida contra a Portuguesa, no sábado.

Confira os relacionados:

Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e Gabriel BatistaLaterais: Isla, Matheuzinho, João Lucas, Filipe Luís e RenêZagueiros: Bruno Viana, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Willian ArãoMeias: Hugo Moura, Gerson, João Gomes, Diego, Arrascaeta, Everton Ribeiro e PepêAtacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Vitinho, Michael e Rodrigo Muniz