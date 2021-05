Sem projeção de muitos reforços, Sylvinho chega ao Corinthians para ‘potencializar’ grupo

O Corinthians apresentou nesta terça-feira o novo comandante da equipe: Sylvinho. Ex-jogador do clube e com identificação com a torcida corintiana, Sylvinho confessou que estava esperando a oportunidade de dirigir o Timão.

“Vim porque é hora, porque é tempo. Estava esperando. Tenho monitorado. É um clube que conheço há muitos anos. Satisfação”, começou por dizer o técnico, que dirigiu o Lyon, da França, em 2019 e, desde então, está sem clube.

Uma das palavras mais usadas da coletiva foi “potencializar”. Sylvinho sabe que não terá muitos reforços ao longo da temporada. Por isso, prioriza contribuir para o desenvolvimento dos atletas que já defendem o Corinthians.

“O clube já tem muito claro, assim como eu, que não teremos muitos reforços. Vejo um cenário de atletas com boas condições. Entendo que tudo pode ser potencializado e melhorado. O Corinthians está acostumado com títulos. Mas a etapa é nova, de construção. Paciência, ter os jovens, mais experientes, juntar forças. Com raça, dedicação, que é o mínimo que podemos dar ao nosso torcedor”, prometeu.

Sobre esquema tático e filosofia de jogo, Sylvinho falou, mais de uma vez na coletiva, em adotar uma linha de quatro na defesa, com quatro meias e dois homens de frente. Não que o esquema seja fixo, ou de obrigatória utilização.

“Gosto de linha de quatro, conheço o sistema, domino as funções. Podemos trocar sistemas, ocorre. Mas atletas me conhecem. Faz parte da história do Corinthians a linha de quatro. A garra e raça são marcas desse clube”, explicou.

Além disso, propõe um jogo reativo, “que luta, compete”. Uma equipe com a cara do Corinthians. “Um time que entra, organiza e sabe o que fazer e vai lutar, jogar, brigar e disputar”, definiu Sylvinho.

Com menos de uma semana para preparar o time para a estreia do Campeonato Brasileiro, Sylvinho fala em “acelerar processos” para ter uma equipe em alto nível contra o Atlético Goianiense no domingo. Quarta, contra o River, do Paraguai, pela Sul-Americana, o time, já eliminado, vai ser comandado pelo auxiliar Fernando Lázaro.

“Já estamos trabalhando em cima do elenco, de decisões a serem tomadas. Vamos acelerar processos. Campeonato está aí, vai começar rapidamente. Temos dificuldade da pandemia. O respaldo é bom, a equipe é boa. Vamos trabalhar. Vi alguns jogos do Paulista, entre tantos outros. Jogos de domingo, terça, quinta, misturados com outros campeonatos é muito complicado. Temos que relativizar”, analisou.

Texto retirado de ogol.com.br