Sem retorno

Com o despacho do juiz eleitoral Charles Claudino Fernandes, se encerra o imbróglio da novela política envolvendo cassa de mandatos e realização de eleições suplementares no município de Viseu, na Zona Bragantina, nordeste do Pará. O município, no momento, está sob o comando do presidente da Câmara Municipal, Avelino Siqueira (PL), depois de terem sido cassados os mandatos de Isaias José Silva Oliveira Neto (PL) e Franklin Costa Sousa (MDB) dos cargos de prefeito e vice-prefeito, por prática de abuso de poder político durante as eleições municipais normais em 2020. Como a cassação ocorreu com dois anos de mandato, foram convocadas as eleições suplementares.