Sem sedação, baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, abre os olhos

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, despertou da sedação e abriu os olhos nesta quarta-feira (20). A informação foi confirmada no boletim médico do Hospital São Luiz, em São Paulo, onde o músico está internado desde o dia 3 de setembro.

– O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral (“Mingau”) segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, tendo apresentado nesta quarta-feira (20) um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica. O quadro é considerado estável – informou a instituição.

Mingau foi baleado no dia 2 de setembro ao passar em um carro em alta velocidade perto da Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro. O automóvel em que o artista estava foi alvo de vários disparos efetuados por criminosos armados. O baixista foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para um hospital na cidade onde o crime ocorreu.

No dia 3 de setembro, o músico foi transferido em um helicóptero com UTI móvel para a capital paulista, onde passou por cirurgia. Dois dias depois, a equipe médica que o operou informou à imprensa que Mingau foi atingindo do lado esquerdo da cabeça. O projétil, porém, atravessou o cérebro e saiu.

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/SBT