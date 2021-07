Sem Silvio Santos, Show do Milhão ganha data de estreia no SBT

O novo Show do Milhão deve voltar ao ar em 3 de setembro no SBT, dessa vez sem a presença de Silvio Santos. Celso Portiolli será o responsável por substituir o Dono do Baú no programa, que será exibido às sextas-feiras. A informação foi confirmada ao portal Notícias da TV pela emissora.

Em 25 de julho, Celso Portiolli já havia anunciado o retorno da atração. Ao podcast Pod Delas, de Tata Estaniecki e Flávia Pavanelli, ele contou que iria apresentar o programa.

“Teremos o Show do Milhão, e vou apresentar. É uma responsa grande, o Silvio foi o único apresentador do Show do Milhão no SBT. As pessoas falam que sou mais brincalhão, mas farei de forma mais séria”, declarou o titular do Domingo Legal.

Inspirado no formato do Quem Quer Ser Um Milionário/Who Wants to Be a Millionaire, do Reino Unido, o Show do Milhão estreou no Brasil em 1999 e chegou ao fim em 2003. O programa voltou em 2009 em uma nova versão, mas não teve continuidade e acabou no mesmo ano.