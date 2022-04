Sem surpresa

Já era de se esperar que a defesa do marinheiro acusado de tentativa de feminicídio, atentado violento ao pudor, pedofilia e outros agravantes alegasse um tiro acidental no rosto de uma menor de 15 anos dentro de um motel na cidade de Vigia de Nazaré. A direção do estabelecimento também já tira o corpo de fora, alegando que os clientes burlaram a segurança que procura fiscalizar contra o acesso de menores ao local. A Justiça vai acreditar se quiser nessa história.