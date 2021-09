Sem unidade de tratamento próxima, pacientes com câncer viajam mais de 250 km atrás de quimioterapia, no PA

A Justiça determinou que o governo do Pará implante uma unidade de tratamento oncológico em Marabá, no sudeste do estado. A decisão da juíza titular da 3ª Vara Civil e Empresarial do município fixa prazo de 90 dias para apresentação de cronograma detalhado do serviço, que deve ser cumprido em 18 meses.

A unidade é reivindicação antiga de pacientes em tratamento de câncer, que precisam se deslocar mais de 250 quilômetros atrás de atendimento. O Ministério Público do Estado (MPPA) moveu uma ação civil pública para garantir o atendimento médico adequado no município.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) disse que o serviço de oncologia do Hospital Regional do Sudeste, em Marabá, está previsto para funcionar a partir de 2022, mas não informou o mês. A Sespa disse ainda, que o serviço vai ofertar diagnóstico precoce e tratamento oncológico.

A autônoma Elizangela Santana luta contra um câncer de mama há três anos. Sem serviço público de oncologia na cidade, toda semana ela e outras mulheres se deslocavam até Tucuruí, em uma distância de 251,7 km, para fazer a quimioterapia.

“A gente saía meia noite, chegava de madrugada e ficava do lado de fora, fazias as quimio e vinha embora. Muitas vezes não temos dinheiro para estar lá se sustentando”, ela relata.

A realidade é a mesma para centenas de pacientes que precisam buscar tratamento oncológico fora de domicílio na capital, Belém, ou em Tucuruí, referência no sudeste do estado.

“Foi ingressada ação civil pública para implantação, agora conseguimos a sentença e verificamos a omissão do Estado”, afirma a promotora de Justiça do MPPA, Mayanna Queiroz.

No final de 2020, uma equipe da Sespa visitou o Hospital Regional, em Marabá, para alinhar implantação do serviço de oncologia, com consultas, cirurgias e quimioterapia. A previsão do governo era que o serviço estaria funcionando até agosto desde ano. Neste fim do mês de setembro, a unidade ainda não está em operação.

“Realmente é muito difícil, tanto para os pacientes quanto para a família. Se tiver (atendimento) aqui, está junto da família”, afirma Elizangela.

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Sidney Oliveira / Agência Pará