Semad realiza trabalho de resgate e valorização do patrimônio municipal

O resgate e a valorização do patrimônio municipal é uma das principais ações desenvolvidas pela Prefeitura Belém atualmente. A Secretaria Municipal de Administração (Semad), órgão responsável pela gestão patrimonial do município, vem realizando o levantamento dos prédios públicos municipais e já visitou mais de 13 imóveis, vistoriando as condições estruturais de cada um.

“A cada dia, estamos descobrindo situações de prédios em condições de abandono. Há 15 dias, fizemos uma visita no centro comercial e vistoriamos quatro imóveis, que estavam abandonados e sem controle de acesso. Não vamos abrir mão de corrigir esse abandono”, declarou a titular da Semad, Jurandir Novaes.

O objetivo das vistorias é resgatar o patrimônio municipal e buscar uma destinação múltipla para os prédios, como a instalação de órgãos municipais e o uso social para políticas públicas. Para essa recuperação, a prefeitura já apresentou uma proposta de operação de crédito à Câmara Municipal de Belém.

“A prefeitura apresentou uma proposta de operação de crédito à Câmara Municipal, para investir na recuperação desses imóveis. O prefeito, como arquiteto urbanista, tem este olhar para os prédios que precisam de cuidados, que podem ter uso social, para criar uma biblioteca, uma escola, um arquivo público, um centro de acesso à tecnologia para a juventude. Têm aqueles que podem abrigar órgãos públicos, pois é muito grande o número de prédios alugados para a instalação de órgãos municipais”, explicou a secretária de Administração.

Como parte deste programa de resgate patrimonial, o prefeito Edmilson Rodrigues, acompanhado da secretária e técnicos da Semad, e do presidente da Fundação Cultural de Belém, Michel Pinho, visitou dois prédios públicos no final da tarde desta quarta-feira, 18.

O primeiro espaço visitado fica na Vila Bolonha, localizada ao lado Palacete Bolonha, bairro de Nazaré. O imóvel municipal está em condições precárias e há muito tempo sem uso. A intenção é utilizar o prédio para criar um local voltado para a capacitação do servidor público municipal.

O segundo espaço vistoriado foi o Memorial Magalhães Barata, em São Brás. O local, que já foi a Biblioteca Meirevaldo Paiva, está abandonado desde 2005.

“Quando fui prefeito esse espaço saiu do abandono e foi transformado em uma biblioteca, uma espécie de infocentro. Em 2005 esse local foi abandonado, o acervo da Segep foi colocado em arquivo e muita coisa se perdeu. Em breve, um grupo de arquitetos fará o projeto de reforma e reinstalaremos a biblioteca com acesso grátis ao wi-fi”, anunciou o prefeito Edmilson Rodrigues.

O gestor municipal ressaltou que é importante resgatar o espaço, mas, além disso, a prioridade também é a questão social, pois o local serve de abrigo para pessoas em situação de rua. “Vamos abrir diálogo com as pessoas em situação de rua que residem aqui. Elas têm o nosso respeito. Vamos conversar e buscar dar mais dignidade a elas”, disse Edmilson.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém