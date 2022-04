Semana começa com serviços de saúde em municípios do sul e sudeste do Pará

A cidade de Cumaru do Norte, no sul do Pará, recebe nesta segunda-feira (18) serviços de saúde. A programação do programa TerPaz Itinerante segue até o dia 26 de abril em municípios do sul e sudeste do Pará. As ações ocorrem sempre no horários das 8h às 13h.

Além de Cumaru, esta semana terão programação Santana do Araguaia, Santa Maria das Barreiras, Eldorado dos Carajás e São Geraldo do Araguaia.

Outras cidades dessas regiões já foram atendidas desde a semana passada e 3.919 moradores aproveitaram os serviços.

Tem triagem de técnicos de enfermagem e enfermeiros, atendimento médico, odontológico, escovódromo com distribuição de kits, palestras educativas e preventivas de saúde bucal. também serão realizadas vacinação, testes rápidos de Sífilis, HIV, Hepatites B e C, além da farmácia básica.

Para as pessoas com deficiência são realizados cadastros para recebimento posterior de cadeiras de rodas e emissão de carteiras de passe livre.

Confira os locais das próximas ações:

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Reprodução / Agência Pará