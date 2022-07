Semana da Inovação discutirá melhorias no serviço público

Com a presença de professores, especialistas nacionais e estrangeiros e da ministra digital de Taiwan, Audrey Tang, a Semana da Inovação 2022, destinada a discutir melhorias no serviço público, está com as inscrições abertas. Em formato híbrido (presencial e online), o encontro será entre 8 a 10 de agosto em Brasília, no Rio de Janeiro e Recife.

Organizado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), o evento, em sua oitava edição, tem como tema “Tempo de Criar”. Neste ano, o encontro tem como objetivo debater o uso de novas tecnologias e de inovações em métodos de gestão para melhorar a execução das políticas públicas.



Também participarão do encontro a coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Debora Garófalo, e a professora Vera Monteiro, da Faculdade de Direito da Fundação Getulio Vargas, em São Paulo.



Os especialistas internacionais convidados para o encontro são Eli Dourado, pesquisador sênior do Center for Growth and Opportunity da Utah State University, nos Estados Unidos; e o economista Glen Weyl, criador da Fundação RadicalxChange, organização não lucrativa que atua na ampliação das inovações democráticas.



Os debates terão três eixos: políticas públicas inovadoras e entrega de valor público; inovação na prática: gestão e métodos com impacto na vida das pessoas; e novas tecnologias a serviço da transformação digital.

Haverá atividades presenciais em Brasília no dia 8 de agosto, no Recife no dia 9 e, no Rio de Janeiro, no dia 10. Em relação aos debates presenciais, nem todas as atividades serão transmitidas pela internet e haverá limitação de inscrições, de acordo com a lotação.

Inscrição

O servidor público que deseja inscrever-se deve possuir uma conta no Zoom (aplicativo de reuniões virtuais). Caso não tenha uma conta, pode criar uma gratuitamente, acessando o link. Em seguida, deve acessar o site da Semana de Inovação 2022, na página da Enap na internet, clicar no botão “Inscreva-se” e escolher o tipo de ingresso desejado (presencial ou online).



Além da Enap, a iniciativa tem o apoio do Tribunal de Contas da União (TCU), da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso) e do Ministério da Economia.

Participam como correalizadores o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS), a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), o Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a Fundação Joaquim Nabuco e a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI).

Edição: Kleber Sampaio

Fonte: Agência Brasil