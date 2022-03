Semana da Mulher é marcada por ações no Instituto Viver Periferia

Em alusão ao dia 8 de Março, dia Internacional da luta das mulheres, o Instituto Viver Periferia está com uma programação extensa que tem como objetivo aproximar a população do debate das questões de gênero na nossa sociedade. No último dia 9 (quarta-feira), uma grande ação de saúde e qualidade de vida aconteceu no distrito de Outeiro, em Belém. A ação, que está dentro dessa programação, ofereceu para a comunidade do distrito orientações médicas, testes rápidos e vários outros serviços.



Em Icoaraci, vai acontecer nesta sexta-feira, 11, a 1° Roda de Conversa das Mulheres Empoderadas e a exibição do filme “As Sufragistas” para a comunidade. A ação vai acontecer na sede do Instituto Viver Periferia em Icoaraci e é aberta para a comunidade. O principal objetivo é refletir sobre a posição que as mulheres ocupam na nossa sociedade e as consequências do machismo e da misógina na vida das mulheres periféricas.



Para Leila Palheta, presidente executiva do Instituto Viver Periferia, “as ações que o Instituto vem desenvolvendo durante essa semana são necessárias, pois as mulheres, sobretudo as de periferia, se sentem acolhidas pelo Instituto e vêem ele como um local para a construção de soluções.”



A população pode, por meio das redes sociais (@viverperiferiainstituto) acompanhar e ficar por dentro de todas as ações que serão realizadas na Região Metropolitana de Belém durante esse mês.

O Instituto Viver Periferia foi fundado durante o período mais crítico da pandemia, com o objetivo de unir forças e prestar auxílio para as mulheres que vivem nas periferias do Estado.



Campanhas como a de arrecadação de absorventes e brinquedos para serem distribuídos entre as comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica são algumas das ações que o Instituto promove.

Foto: Divulgação