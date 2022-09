Semana da Pátria: Quinze escolas do Santarenzinho participam de desfiles

A segunda noite dos desfiles alusivos à Semana da Pátria, em Santarém, contou com a participação de 15 escolas da grande área do Santarenzinho/Maracanã. Os desfiles ocorreram na rua Olavo Bilac, no perímetro entre as travessas Nossa Senhora do Rosário e Tomé de Sousa e se iniciaram às 18h.



A programação foi acompanhada de perto pela secretária municipal de Educação, Maria José Maia da Silva, e pela Coordenadora do Núcleo Técnico de Educação Infantil da Semed, Aline Fernandes. Também prestigiaram o evento o subtentente Edielson, representando o Coronel Piquet, Comandante do Corpo de Bombeiros, o presidente do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), José Francisco Lobato, além do presidente do CACS/Fundeb de Santarém, Marciano Duarte.



A ordem do desfile, por escolas, foi definida previamente pela comissão organizadora em conjunto com os gestores sempre priorizando as escolas de Educação Infantil, seguidas das escolas de ensino fundamental e médio.



A Umei Santarenzinho II abriu os desfiles, seguida pela Umei Salvação, Cemei São Cristóvao, e Umei Rosilda Campos. Depois, as escolas de Ensino Infantil e Fundamental. A programação contou ainda com a participação de uma escola particular, a Sofia Escola Infantil, a 13ª a desfilar. A Escola Municipal Maestro Wilson Fonseca fechou a noite dos desfiles.



As bandas marciais das escolas Almirante Soares Dutra, Onésima Pereira de Barros, Brigadeiro Eduardo Gomes e Ubaldo Correa, convidadas para “puxar” as escolas no desfile, foram um atrativo à parte.



Durante os desfiles, as escolas fizeram questão de destacar alguns projetos sociais desenvolvidos no educandário, frases motivacionais e respeito ao transito a ao meio ambiente. A maioria ainda ressaltou em seus pelotões os profissionais da saúde, tão importantes e essenciais durante a pandemia da covid-19.



O diretor da Escola Dom Lino Vombommel, Elias Mesquita, avaliou positivamente o evento.

“Eu posso dizer que foi muito bom, nossa escola foi em peso com quase 90% dos alunos, tivemos uma movimentação na economia e o espaço recebeu algumas benfeitorias e em termos de logística foi muito bom, a escola Dom Lino como para as outras escolas da grande área do Santarenzinho estão de parabéns”, disse o gestor.



“Acredito que a Semana da Pátria é uma oportunidade ímpar que temos para podermos refletir sobre como cada um de nós pode contribuir na construção de uma sociedade mais livre, mais igual e mais fraterna. O caminho para alcançarmos esse idela já conhecemos, é por meio da educação, da empatia e do amor à vida”, pontuou a secretária de Educação, Maria José Maia da Silva.



A Semana da Pátria 2022 é uma manifestação cívica alusiva a Independência do Brasil, realizada pela Prefeitura de Santarém e coordenada pela Secretaria de Educação (Semed). Esse ano o evento tem como tema “Cidadania se constrói com empatia, educação e amor à vida”.

A programação da Semana da Pátria terá continuidade na próxima segunda feira, dia 5, com desfile pela manhã em Vila Curuai, no Lago Grande e à noite, a partir das 18 horas, na Avenida Anysio Chaves.



Imagens: Ascom/PMS