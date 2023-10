Semana da Pessoa Idosa: idosos do CCI participam de passeio no zoológico

A Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Trabalho e Assistência Social – Semtras e de Saúde – Semsa, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) e a rede de defesa e proteção da pessoa idosa, vêm realizando a programação denominada a Semana da Pessoa Idosa, alusiva ao Dia Nacional da Pessoa Idosa e Dia Internacional da Terceira Idade, celebrados em 1º de outubro. Aproximadamente 130 idosos, usuários do Centro de Convivência do Idoso (CCI), foram levados, ontem, terça-feira, 03, ao parque zoológico da Unama em Santarém (ZooUnama). Muitos deles nunca haviam visitado o local. Antes da caminhada até o espaço, os idosos fizeram uma atividade de alongamento, para poder, com qualidade, caminhar pelo espaço.

Maria Vilma Lima Pereira de Oliveira, 75 anos, contou que essa foi a primeira vez que esteve no local.

“Nunca eu tinha vindo aqui, trabalhei 33 anos como professora e esta é a primeira oportunidade por meio do CCI”, confidenciou.

“É a primeira vez que estou visitando aqui o zoológico, estou gostando muito e tenho fé em Deus que essa não será só a primeira vez. Virei mais vezes aqui”, contou Maria Odeise, de 73 anos.

Após visitar e conhecer os animais abrigados no zoológico, eles saborearam um café da manhã com frutas.

A Semana da Pessoa Idosa intitulada Ação permanente de combate ao etarismo, objetiva conscientizar sobre a importância dos idosos para a sociedade, assim como proporcionar atendimentos especializados e orientações sobre como ter um envelhecimento saudável e ativo.

O passeio contou com presença de Lívia Paternostro, coordenadora do CCI, Evaldo Sena, presidente do CMDPI, Socorro Cabral, coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Idoso (CRSI), Kelen Patrícia Carvalho, técnica em Saúde da Pessoa Idosa da Semsa.

“Como foi maravilhoso poder acompanhá-los nessa atividade recreativa. Muitos nunca haviam tido a oportunidade de estar no zoológico e vê-los alegres, conhecendo os animais que só haviam visto na TV, foi muito divertido”, contou Lívia.

“Parabenizamos a todos os idosos que participaram do nosso segundo dia em alusão à Semana da Pessoa Idosa, onde juntos tivemos uma manhã muito maravilhosa. Eles entram no ônibus cantando, alegres, foi uma manhã muito gostosa, visitamos o zoológico e foi de suma importância para eles”, disse Socorro Cabral, coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Idoso (CRSI).

Evaldo Sena, presidente do CMDPI, estava acompanhando a visita.

“Foi mais uma ação na semana permanente no combate ao etarismo, combate ao preconceito, a discriminação à pessoa idosa em razão da idade. Nós sabemos que a idade não pode ser um limitador, muito pelo contrário, a pessoa idosa pode fazer o que ela quiser, e na hora que ela quiser e uma demonstração foi feita hoje, através desse passeio, nós tivemos as pessoas idosas naquele convívio normal, as levamos até o zoológico e tivemos uma manhã muito agradável e conseguimos nos divertir bastante”, disse o presidente.

“É uma semana importante para a pessoa idosa. As programações foram todas voltadas ao bem-estar deles e esse passeio gerou memórias incríveis, principalmente, para aqueles que nunca haviam estado ali. São momentos importantes o qual podemos contribuir, o que é muito gratificante”, avaliou Celsa Brito, secretária municipal de Trabalho e Assistência Social.

SOBRE A DATA

O Dia Internacional do Idoso é comemorado em 1° de outubro, instituído em 1991 pela ONU. A data busca sensibilizar a sociedade sobre o envelhecimento e a importância de valorizar e cuidar dos idosos. No Brasil, a Lei n° 11.433/2006 determina que os órgãos públicos promovam eventos que valorizem essa parcela da população tão importante.

Imagens: Agência Santarém