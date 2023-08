Semana das Artes auxilia tratamento de crianças e adolescentes com câncer

Ao ver a arte como uma eficiente ferramenta terapêutica, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol), em Belém, promoveu entre os dias 15 e 18 deste mês a Semana das Artes, no ateliê da unidade, denominado Gaia (abreviação para Gerar Amor, Ideias e Arte), e na Brinquedoteca do 2° andar. A programação incluiu de artes cênicas às visuais.

Por meio de um relatório publicado em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou a relevância das práticas artísticas para a melhoria do bem-estar de pessoas que enfrentam alguma enfermidade. Evidências apresentadas no documento apontaram a eficiência das manifestações artísticas na melhoria da saúde física e mental.

No primeiro evento da Semana, funcionários e voluntários contaram histórias aos pacientes, para inspirar desenhos e pinturas. Os demais dias contaram com programações voltadas para dança, música e cinema.

Segundo a educadora Yumi Dias, do setor de Humanização, as atividades artísticas vão além do campo da estética. “É comprovado que a arte nos traz um melhoramento tanto físico quanto emocional e psicológico, dentre outros benefícios. As atividades ajudam a desestressar e aliviam a rotina dos pacientes. E foi pensando nisso que idealizamos a semana, dividindo as ações em quatro modalidades: artes visuais, dança, música e cinema. Cada dia foi recheado com programações apoiadas por nosso voluntariado, também”, disse Yumy Dias.

Redução da ansiedade – Elana Patrícia da Silva tem formação em Serviço Social, mas durante o período da pandemia de Covid-19 voltou a pintar telas. Foi a forma que escolheu para driblar a ansiedade e estimular o olhar sensível sobre a arte. “Desde criança gosto de cores e tintas. Com a pandemia, algo adormecido despertou, e eu redescobri a pintura nas telas. Pintar é tão prazeroso que não vejo como um trabalho, mas como um hobby. Às vezes, as nossas rotinas nos fazem esquecer que todos nós temos um dom e que podemos usá-lo para servir ao próximo. A arte reduz a ansiedade, e a gente sabe o quanto eles (pacientes) são criativos e se divertem com as atividades”, disse Elana, que integra o Grupo Movidos Por Amor, e há mais de sete anos é voluntária na instituição.

Programações artísticas estimulam o desenvolvimento cognitivo, motor e socioemocional. Maria das Neves Nobre, 35 anos, é mãe de André Ramos, 8 anos. “Achei a apresentação muito boa. Distrai as crianças. O tratamento é estressante, e gostamos muito quando tem essas apresentações”, disse Maria.

Denise Santos é mãe de Endryo, internado há dois meses no Hoiol. Para ela, as atividades amenizam os efeitos do tratamento e da longa hospitalização. “Meu filho sempre vem bem animado para cá (programação). Às vezes, ele está tomando medicamento e quer que finalize rápido para poder vir, porque isso tudo anima a gente. E ver ele feliz faz parte da minha felicidade”, afirmou.

Movimento – Em relação à apresentação de dança moderna e contemporânea, a fisioterapeuta Géssica Brito destacou a importância das atividades para o fortalecimento muscular, a manutenção do equilíbrio e do bem-estar. Segundo ela, os eventos que favorecem esses aspectos são fundamentais para as crianças, porque estimulam o movimento, as retiram do leito e, principalmente, aliviam nos pacientes o estresse ocasionado pela internação.

“Durante essas programações, elas conseguem sair dessa sensação de adoecimento e interagem de outras formas. Para a fisioterapia esse retorno é essencial, porque ficam muito tempo acamadas e acabam perdendo força muscular devido ao tempo prolongado de internação. E com os eventos conseguimos promover uma maior movimentação dessas crianças, trabalhar a parte motora junto com a emocional”, destacou a fisioterapeuta.

Serviço: Credenciado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia, o Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo é referência na região Norte no diagnóstico e tratamento especializado do câncer infantojuvenil, na faixa etária entre 0 e 19 anos.

A unidade é gerenciada pelo Instituto Diretrizes, sob contrato de gestão com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e atende pacientes oriundos dos 144 municípios paraenses e de estados próximos.

Texto: Ellyson Ramos – Ascom/Hoiol

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação