Semana de Aleitamento Materno se encerra com programação na Praça Brasil, em Belém 

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) encerrou na manhã deste sábado, 26, na Praça Brasil, em Belém, com orientação para mães e pais que amamentam, orientações sobre saúde bucal, consultas médicas e vacinação contra HPV, Covid-19, Influenza, Hepatite B, Tríplice Viral, Meningite e Febre Amarela.

Coordenadora de Saúde da Criança da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Ana Cristina Guzzo explica que a Semana Mundial de Aleitamento Materno deste ano teve o objetivo de chamar a atenção para as restrições vividas por pais e mães que precisam dividir o tempo entre trabalho e bebês ainda na fase de amamentação, trouxe o slogan “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”.

“Queremos chamar atenção da importância do aleitamento, não só para a alimentação, mas para o desenvolvimento da criança, e para as mães, já que a amamentação diminui o risco de alguns tipos de câncer. Precisamos fortalecer a gestão municipal e ampliar as salas de apoio para as mulheres amamentarem. E também chamar atenção para a importância de garantir a licença maternidade e paternidade, para que as mulheres tenham tranquilidade em amamentar nos primeiros seis meses do bebê”, explica a coordenadora Ana Cristina Guzzo.



O casal Gabriela Souza e Leonardo Barbosa participaram da ação, eles são pais da Isabela de 2 meses e consideram que a amamentação é o maior desafio que estão enfrentando. “Durante o pré -natal nós buscamos por informação pra saber como que seria, mas depois que ela nasceu, que realmente percebemos que seria um grande desafio sobre como fazer a pega correta, como é que ela poderia ficar mamando, quando é que ela fica saciada e quando ela pode sair do peito”, avalia Gabriela.

“A gente vem recebendo bastante informação do quanto a alimentação materna é importante, o leite materno dá mais proteção, ajuda na imunidade da criança, mas infelizmente ela não está produzindo suficiente, eu como pai e companheiro tento ajudar e participar da melhor forma”, conta Leonardo.

Uma equipe de técnicas da Sespa de da Fundação Santa Casa de Misericórdia atendia e orientava as mães. A Gabrielle Alves, de 23 anos, veio à Praça em busca de orientação para amamentar o pequeno Arthur Lourenço, de três meses.

“Quando ele nasceu, queria logo amamentar ele, mas ele não veio pro meu braço, ele teve algumas complicações, aí depois que fomos pra casa eu não consegui fazer ele pegar o peito e tive que recorrer a fórmula, por isso vim aqui hoje, ainda tenho esperança que ele mame no meu peito”, desabafa a mãe que recebeu as orientações e já agendou uma consulta multidisciplinar na Santa Casa.

A programação contou com a apresentação da banda de música do Corpo de Bombeiros e do Arraial do Pavulagem, além de serviços do TerPaz Saúde.

No Pará, a SMAM 2023 é resultado de uma articulação entre órgãos públicos e entidades de promoção à saúde feminina com o objetivo de conscientizar o público sobre os benefícios clássicos da amamentação, incluindo o principal, que é a atenção integral à saúde da criança no enfrentamento à mortalidade infantil.

Fonte: Agência Para/Foto: Ascom Santa Casa