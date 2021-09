Semana de conscientização para o autismo tem apresentação de TEAlentos

A tarde deste sábado (25) foi marcada por música e valorização na praça de alimentação do Shopping Boulevard, em Belém. Uma amostra do Festival TEAlentos trouxe apresentações de habilidades artísticas de jovens autistas para o público. A ação faz parte da Semana de Conscientização para o Autismo, em valorização ao dia nacional da pessoa com deficiência que é celebrado no dia 21 de setembro.

A programação, que traz diversas atividades sobre a causa autista, é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, e o Shopping Boulevard.

Entre ritmos regionais, internacionais e até “pisadinha”, Alan Cauê Oliveira, de 15 anos, conta que ficou animado em poder se apresentar pela segunda vez no Festival.

“Me apresentar aqui no Boulevard está sendo uma experiência muito gratificante. Agitar o público e participar dessa valorização dos autistas está sendo fantástico”, contou Alan.

Quem também pode mostrar suas composições autorais foi o pianista José Carlos da Silva de, 19 anos. “Fiquei muito feliz em poder apresentar minhas próprias músicas, fiquei um pouco nervoso por conta do público, mas no final recebi muitos aplausos e gostei da experiência”, afirmou o jovem.

Fazendo o público dançar com um repertório que passou por hits do momento clássicos da disco music, Layza da Costa Moraes, de 19 anos, agitou os espectadores fazendo a mais longa apresentação da tarde.

“Eu nunca tive a oportunidade de fazer um um set tão grande e essa oportunidade chegou hoje pra mim. Me senti muito feliz e não tenho palavras para animação do público. Adorei a iniciativa e se tiver de novo é só me chamar que eu vou”, garantiu Layza.

Para a coordenadora estadual de políticas para o autismo, Nayara Barbalho, a inclusão deve estar presente em todos os lugares. “Seja em um shopping ou em uma praça pública, todos os ambientes devem ser espaços inclusivos e nesta semana de conscientização o Estado se faz presente em mais uma ação trazendo a valorização do autista para o Shopping Boulevard. É muito gratificante poder fazer parte de mais esse projeto e ver que as pessoas participaram, e apoiaram à causa.

Programação

Além da tarde musical, a programação da Semana de Conscientização para o Autismo, que iniciou no dia 21 de setembro, contou com capacitação dos colaboradores do Shopping Boulevard para abordagens a pessoas com autismo; Cadastros da carteira de identificação do autista, que já realizou mais de 140 solicitações e segue até esse domingo no quarto piso do Shopping; e um balcão de informações situado na praça de alimentação para dicas e informações sobre o tema.

No próximo dia 26 as apresentações da amostra TEAlentos seguem na praça de alimentação das 15h às 17h.

A ação também garante, em definitivo no shopping, a execução da lei federal número 12933/2013, conhecida como Lei da Meia-Entrada, que garante a estudantes, jovens, pessoas de baixa renda, pessoas com deficiência e seus acompanhantes o direito de pagar metade do valor em ingressos e entradas. O Cinépolis Boulevard anunciou gratuidade nas sessões de cinema para pessoa com autismo e acompanhante.

Por Laís Menezes (SESPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra