Semana do Brincar encerra programação reunindo 2 mil pessoas em Santarém

A Semana do Brincar 2022 promovida pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), através do Núcleo Técnico de Educação Infantil (NTEI) encerrou ontem, sexta-feira, 27, na Praça de Eventos da Anísio Chaves. A programação reuniu cerca de duas mil pessoas, dentre servidores das Unidades e Centros de Educação Infantil (Umeis e Cemeis), familiares e público em geral que foram prestigiar e se divertir com as brincadeiras e atrações.



O encerramento teve apresentação artística com a dança de carimbó, circuito com brincadeiras e gincana dos finalistas.



Ao final, o polo I (equipe laranja) sagrou-se campeã da gincana com o total de 164,75 pontos. O segundo lugar ficou com o polo IV (equipe verde) com 161 pontos. Os polos III (amarelo) com 133,75 e II (azul) com 123,75 pontos ficaram com a terceira e quarta posição respectivamente.



A técnica pedagógica do NTEI, Rosana Fernandes, destaca a disputa sadia e o comprometimento das equipes com o evento.



“Eu não tenho palavras pra dizer o quanto nós estamos satisfeitas com essa programação, foi muito positiva, foi super importante a participação das Unidades, o esforço dos servidores principalmente das Unidades que estavam no semipresencial (estão sendo reformadas, caso das Umeis Ubirajara e Aeroporto Velho) trazendo as crianças, as famílias pra gente encerrar a Semana do Brincar com essa festa maravilhosa”, disse Rosana.



A Semana do Brincar faz parte do calendário letivo das Unidades. Esse é o terceiro ano de realização sempre com atividades que busquem valorizar e lembrar a importância do brincar.



A Coordenadora do NTEI Aline Fernandes disse que a Semana superou todas as expectativas.



“Foi um planejamento feito com muita dedicação e carinho e que envolveu todas as Cemeis e Umeis, tivemos várias inovações, as crianças participaram ativamente e foi um sucesso, só temos que agradecer e nos preparar já para o ano que vem com a próxima edição da Semana do Brincar”, disse Aline.



DIA DO BRINCAR

O Dia Internacional do Brincar, comemorado no dia 28 de maio relembra que o brincar é um direito (artigo 31º da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas) bem como preconiza a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), uma educação infantil de qualidade deve promover a aprendizagem por meio de experiências concretas, interativas, lúdicas e contextualizadas. Surgiu em 1999, criado pela International Toy Library Association (ITLA), que é uma associação internacional de brinquedotecas. A data foi reconhecida pelo UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) e é celebrada em mais de 40 países.



Imagem: Ascom/PMS