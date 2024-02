Semana do Cinema com ingressos promocionais começa a partir de quinta-feira (22) em todo o Brasil

A primeira edição de 2024 da Semana do Cinema retorna com ingressos promocionais no valor de R$ 12,00 entre os dias 22 e 28 de fevereiro em todo o país. Quem for ao cinema das principais redes vai encontrar preço único nas bilheterias, uma ótima oportunidade para ver aquele filme de estreia ou que está bombando nos cinemas.

A iniciativa é da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) em parceria com a Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX). A Semana do Cinema tem o objetivo de atrair o público para as salas de cinema e democratizar o acesso à rede.

Vale lembrar que o preço especial é para o ingresso em sessões 2D e, em alguns casos, também para as salas 3D. também haverá ofertas especiais no combo de pipoca e refrigerante. Confira as redes que confirmaram participar da iniciativa nesta semana:

Cinemark;

Cinépolis;

UCI;

Cinesystem;

Kinoplex

Itaú Cinemas;

Arteplex

Cineart;

GNC;

Moviecom;

Petra Belas Artes;

Cine Marquise;

Playarte.

Filmes Que Estão Em Cartaz

Aquaman 2: O Reino Perdido

Argyle – O Superespião

Baghead: A Bruxa Dos Mortos

Bob Marley: One Love

Madame Teia

Masha E O Urso – Diversão Em Dobro

Minha Irmã E Eu

Nosso Lar 2: Os Mensageiros

Peppa Pig – Festa No Cinema

Pobres Criaturas

Todos Menos Você

Wish: O Poder Dos Desejos

Verifique a grade de cinema da rede de sua preferência.

Foto Reprodução: showmetech.com.br