Semana do Meio Ambiente é aberta em Belém com plantio de mudas na Augusto Montenegro

“O plantio de árvores ajuda a natureza, ajuda os bichinhos e ajuda o meio ambiente”, afirma sorridente a estudante Alice dos Santos Magno, 8. Ela foi a primeira a realizar o plantio de uma muda da espécie Ipezinho, na avenida Augusto Montenegro, próximo à rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém, nesta segunda-feira, 05, no Dia Mundial do Meio Ambiente.

A atividade reuniu 35 crianças do terceiro ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental República de Portugal, que plantaram mudas de Ipezinho e Flamboyanzinho na via e abriram a programação de conscientização, cuidado e preservação da natureza realizada pela Prefeitura de Belém por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e que segue até o dia 11 junho.

A ação faz parte de uma série de atividades que compõem a política pública de arborização da Prefeitura de Belém que tem como meta o plantio de 120 mil novas árvores na capital até o final de 2024. A atividade desta manhã é parte do plantio de 2.226 árvores que serão distribuídas em vários pontos da cidade. A Semma afirma que serão 1.000 árvores somente na avenida Augusto Montenegro.

Este ano a Semana do Meio Ambiente traz o tema “A Mudança Climática em Nossas Mãos” que, de acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente , Christiane Ferreira, é oportuno e necessário. “Nós entendemos que o compromisso é de todos. A gente busca sensbilizar a sociedade sobre a importância da preservação do meio ambiente, a importância do descarte correto do lixo, seja ele doméstico ou eletrônico. E também que essas pessoas sensibilizadas sejam interlocutores para que todos nós possamos ter o mesmo sentimento e compromisso”, explicou a titular da Semma.

PLANTIO

Para o Dia Mundial do Meio de Ambiente a prefeitura de Belém programou o plantio simultâneo de 356 árvores frutíferas em 178 escolas municipais e, no Bosque Rodrigues Alves, o plantio de 110 árvores. Entre as espécies escolhidas estão o cumaru, mogno, angelim, mogno brasileiro e cujaçu.

“O Dia Mundial do Meio Ambiente traz essa conscientização para despertar nas crianças a importância de cuidar e zelar pelo meio ambiente e o meio ambiente é o nosso bem mais preciso”, disse a professora Danielle Castro.

Para o estudante, Gabriel Reis, 9, estar na av. Augusto Montenegro com os demais colegas de classe no plantio de Ipezinho foi uma novidade. “Eu enterrei ela (muda do Ipê), bati na terra e ela vai ficar bonita. Eu gostei”, contou.

“Nós precisamos tornar esse ambiente agradável para as pessoas e é por isso que a arborização está sendo realizada. Trabalhar meio ambiente é trabalhar educação ambiental com as crianças. Educação ambiental é algo que a gente planta hoje e colhe os benefícios no futuro”, afirmou o diretor do departamento de áreas verdes públicas da Semma, Cayan Rossy.

Imagens: Agência Belém