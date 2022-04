Semana dos povos indígenas continua com programação especial agora nas Usinas da Paz

A Semana dos Povos Indígenas comemorado no último dia 19, segue com programação especial em celebração ao dia dos povos nativos, desta vez nas Usinas da Paz. A programação inclui palestras, feira de artesanato, pinturas corporais para adultos e crianças e contação de histórias sobre os povos nativos.

O evento está sendo organizado pela Sespa dentro do programa TerPaz, com o objetivo de informar mais sobre os povos nativos e como a relação da interculturalidade se torna necessária para o conhecimento e respeito as especificidades etnoculturais de cada povo nos Territórios de Paz e nas Usinas.

Acompanhe a programação completa:

Nova União/Marituba (27/04)

– Palestras com o tema: “Nas aldeias ou nas cidades, somos indígenas em todos os lugares”

– Feira artesanato indígena;

– Pinturas indígenas;

– Pintura para crianças e contação de histórias indígenas;



Icuí-Guajará (29/04):

– Palestras com o tema: “Nas aldeias ou nas cidades, somos indígenas em todos os lugares”;

– Feira artesanato indígena;

– Pinturas indígenas;

– Pintura para crianças e contação de histórias indígenas;

Foto: NUCOM / SEAC