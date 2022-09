Semana Nacional do Trânsito é aberta em Belém com ações de educação em saúde

Ações de educação em saúde, para diminuir as mortes no trânsito. Este foi o foco das ações, pormovidas pela Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), além de outras instiuições parceiras, levadas à Praça da República, neste domingo, 18, durante a abertura da Semana Nacional do Trânsito 2022.

Na ação, pedestres, ciclistas e condutores receberam orientação e foram sensibilizados sobre como se comportar com segurança no trânsito. Na rua da Paz, em frente ao Teatro da Paz, foi montado um jogão educativo pela Semob voltado para as crianças. Além disso, o Sest Senat levou um ônibus educativo e a Sesma maquetes educativas.

O taxista José Morais aprovou a iniciativa. “Que bom realizar esse tipo de ação para que as pessoas tenham consciência de como está o trânsito hoje. Tá tendo muita violência, muita irrresponsabilidade, muita imprudência. Esse tipo de ação educativa é necessária”.

A coordenadora da Seção Doenças e Agravos não Transmissívos da Sesma, Rosa Monteiro, contou que a Semana do Trânsito é nacional e promovida pelos órgãos parceiros há mais de dez anos, mas que neste ano está sendo reestruturada em viturde da pandemia.

“São mais de 20 instituições traballhando de forma integrada, com o intuito de reduzir o número de óbitos no trânsito. Então, hoje, estamos ofertando para a população serviços de educação em saúde buscando a conscientização para juntos reduzirmos a quantidade de vítimas no trânsito”, explicou.

Para o coordenador de Epidemiologia da Sesma, Jorge Souza, a Semana do trânsito representa um grande avanço por trabalhar a prevenção de acidentes no trânsito.

“São ações como essa que contribuem para redução de mortes no trânsito. A população precisa estar integrada e assim a gente consegue mitigar a quantidade de vítimas no trânsito.

Com o tema “Juntos Salvamos Vida”, a Semana Nacional do Trânsito acontece em Belém, no período de 18 e 25 de setembro. Dentro da programação, a Sesma segue ao longo da semana promovendo ações nos distritos de Belém, nos shoppings (Parque Shopping, Boulevard, Metrópole) e nas escolas municipais.

Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Edielson Shonoharq